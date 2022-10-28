Индекс потребдоверия в США в октябре вырос до 59,9 пункта

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 59,9 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение индекса составляло 59,8 пункта, и эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали его пересмотра.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре увеличился до 65,6 пункта (предварительное значение - 65,3 пункта) по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 56,2 пункта с 58 пунктов в сентябре, что совпало с предварительной оценкой.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце выросли до 5% (предварительная оценка - 5,1%) с 4,7% в сентябре. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) повысились до 2,9% с 2,7%, как и было объявлено ранее.

Предварительное значение ноябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 11 ноября.