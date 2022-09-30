Глава Exxon выступил против предложения ограничить экспорта нефтепродуктов из США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс высказался против августовского предложения администрации президента США Джо Байдена сократить экспорт нефтепродуктов из страны, пишет The Wall Street Journal.

В письме к Минэнерго США, оказавшемся в распоряжении газеты, Вудс отмечает, что нефтяной отрасли не следует отказываться от зарубежных поставок в пользу наращивания запасов топлива в хранилищах.

Сокращение объемов экспорта, по его словам, не приведет к заполнению хранилищ на северо-востоке США - в регионе, в который, по мнению американских властей, нефтекомпании должны увеличить поставки, однако создаст избыток топлива на побережье Мексиканского залива, что вынудит нефтеперерабатывающие предприятия этого региона сократить производство.

"Сохранение нынешних объемов экспорта компаниями, работающими в Мексиканском заливе, очень важно для полноценной ребалансировки нефтяного рынка, особенно с учетом исключения российских поставок, - говорит Вудс. - Сокращение глобального предложения нефти за счет ограничения американского экспорта с целью создания региональных запасов лишь усугубит мировой дефицит предложения".

В августе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм призвала американские нефтекомпании сократить экспорт нефтепродуктов и вместо этого пополнить хранилища на северо-востоке страны. Этот регион, по мнению Минэнерго, может столкнуться с нехваткой топлива, учитывая его отдаленность от крупных НПЗ на побережье Мексиканского залива.

Тогда же она заявила, что правительству США придется рассмотреть введение "дополнительных федеральных требований или экстренных мер", если компании не откликнутся на ее просьбу.

В сентябре Грэнхольм говорила, что администрация Байдена пока не готовит никаких ограничений.

По словам Вудса, в хранилищах на Восточном побережье США в настоящее время находится порядка 59,3 млн баррелей бензина и этанола, что лишь на 1% ниже обычного для этого времени года уровня. Тем временем спрос на бензин во втором квартале был на 9% ниже среднего уровня за последние три года до пандемии COVID-19.

Кроме того, и трубопроводы, по которым осуществляются поставки из Мексиканского залива в регион, загружены полностью. Наращивание поставок потребует от властей США отмены положений Закона Джонса (запрет на использование иностранных судов для перевозки нефтеналивных грузов между американскими портами - ИФ), учитывая нехватку американских судов для транспортировки топлива на северо-восток, отметил Вудс.