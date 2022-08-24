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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг рекорда на прошлой неделе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты экспортировали свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки на расчетной неделе, завершившейся в среду, что стало рекордом за всю историю фиксации этого показателя, то есть с февраля 1991 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные Минэнерго США.

Поставки дизельного топлива за рубеж подскочили на 20%, а экспорт нефти превысил 4 млн баррелей в сутки по итогам второй недели подряд, что случилось впервые с 2015 года.

США наращивают поставки топлива на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением продаж российских нефти и газа. Главным направлением американского экспорта энергоносителей является Европа.

США
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