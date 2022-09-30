Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС снизился на 1,5%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы на торгах в пятницу изменились разнонаправленно после волатильных колебаний на корпоративных и геополитических новостях, поддержку покупателям к вечеру оказали новости из Кремля, где состоялись выступление президента Владимира Путина и подписание договоров о принятии в состав России четырех регионов.

Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 1957,31 пункта, а в течение дня он менялся от 1873 до 2005 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,5%, до 1055,72 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 7%.

Долла р подорожал на 1,21 рубля, до 58,42 рубля. Днем его курс падал до 53,23 рубля - минимума с начала июля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 6,3-7,5%, доллар вырос на 0,5 рубля.

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