EBITDA "Металлоинвеста" в I полугодии упала на 26%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года EBITDA "Металлоинвеста" сократилась на 26% в годовом исчислении, до 150,37 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Основными факторами, оказавшими влияние на результат, стали изменение цен, объемов и структуры продаж, давление на EBITDA также оказали повышение НДПИ и акцизы, уточнил "Металлоинвест".

Рентабельность EBITDA составила 46%, что на 11 п.п. ниже уровня за I полугодие 2021 года.

Выручка компании сократилась на 8%, до 329,8 млрд рублей, из-за снижения цен на железорудную продукцию.

Чистая прибыль упала на 19%, до 130 млрд рублей, в том числе из-за роста себестоимости продаж на 9%, а коммерческих, общих и административных расходов - почти на 25% год к году (в основном за счет существенного увеличения транспортных расходов).

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, сократились на 46,7%, до 80,85 млрд рублей.

Свободный денежный поток упал в 2,2 раза и составил 57,9 млрд рублей.

Капитальные затраты "Металлоинвеста" за I полугодие составили 22,9 млрд рублей (-2,2% г/г).

Чистый долг компании снизился на 8% год к году и составил 185,4 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA осталось на уровне 0,5x.

Объем производства железной руды компанией в январе-июне снизился на 2,4% год к году и составил 19,9 млн тонн.

Выпуск окатышей сократился на 7% и составил 13,2 млн тонн, в том числе из-за изменения структуры производства - увеличения объема выпуска офлюсованных окатышей на Михайловском ГОКе.

Объем выплавки стали сохранился на уровне I полугодия 2021 года и составил 1,7 млн тонн.

Продажи железорудной продукции внешним потребителям в отчетном периоде снизились на 9%, до 13,7 млн тонн. Объемы реализации окатышей сократились на 25%, до 6,3 млн тонн, что было частично компенсировано ростом реализации железной руды (+15,6% г/г, до 5,3 млн тонн), преимущественно на внутренний рынок. Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок в I полугодии значительно выросла и составила 69%.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) составила 61% от общего объема продаж.

Реализация стальной продукции снизилась на 2%, до 1,6 млн тонн, из-за изменения сортамента.