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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

"Металлоинвест" пересмотрит цели и сроки стратегии развития мощностей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" пересматривает стратегию развития мощностей, в том числе сроки проектов по строительству новых производств горячебрикетированного железа (ГБЖ), сообщил журналистам директор по стратегии компании Юрий Гаврилов в кулуарах РЭН-2022.

По его словам, стратегия будет пересмотрена "с учетом целей, задач и сроков".

"Первый этап стратегии (был рассчитан на период до 2026 года - ИФ) состоит из целого набора решений, в том числе тех проектов, которые вы упомянули. Они сейчас у нас пересматриваются. Сказать, насколько мы сдвигаем, я пока не готов", - сказал Гаврилов, отвечая на вопрос, насколько может быть сдвинуто строительство IV цеха ГБЖ на Лебединском ГОКе и проект "Михайловский ГБЖ" (запуск обоих планировался на 2024 год).

Комментируя ситуацию с вывозом продукции Михайловского ГОКа после прекращения транзита через Литву, он сказал, что проблема пока не решена до конца.

"С поддержкой правительства мы эту задачу решаем. Она не простая, нет какого-то одного решения, но мы этим занимаемся, и я считаю, что занимаемся в этих условия достаточно успешно. Но до конца еще не решили, нам нужна поддержка РЖД", - отметил Гаврилов. Он напомнил, что для переориентации поставок рассматривается "в том числе Восточный полигон".

Стратегия "Металлоинвеста" до 2032 года, утвержденная в прошлом году, рассчитана на два этапа. Первый этап, до 2026 года, предполагает производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ, улучшение качества железорудного сырья. Второй этап стратегии будет направлен на внедрение "зеленых" технологий.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в России и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

Металлоинвест USM Holdings Алишер Усманов Юрий Гаврилов Лебединский ГОК Михайловский ГБЖ Литва
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