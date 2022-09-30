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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

НКЦ увеличил штрафную ставку за неисполнение обязательств по свопам в долларах до 50%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) с 30 сентября повысил штрафную ставку, используемую при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств, и штраф за ненадлежащее исполнение денежных обязательств в долларах США до 50% с 10%, сообщает сайт "Московской биржи".

НКЦ в начале марта в условиях высокой волатильности на валютном рынке повышал ставку сделок по доллару до 40% и краткосрочно на полдня 3 марта - до 200%. С 18 марта размер штрафной ставки оставался на уровне 4%, 29 сентября она была увеличена до 10%.

Этот параметр используется для урегулирования случаев неисполнения обязательств участниками клиринга. В условиях высокой волатильности на рынке участникам становится выгоднее перенести позицию на следующий день, чем исполнить свои обязательства перед НКЦ в срок. Повышение штрафной ставки позволяет НКЦ полностью и своевременно исполнять свои обязательства перед участниками рынка по расчетам. Повышение штрафной ставки служит маркером роста волатильности.

НКЦ Мосбиржа
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