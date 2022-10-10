НКЦ повысил штрафную ставку за перенос обязательств по свопам в евро до 150%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр с 10 октября повысил штрафную ставку за перенос обязательств по сделкам своп в евро до 150% с 50%, сообщает сайт "Мосбиржи".

Повышение этой ставки началось 12 сентября, когда она была увеличена с 5% до 10%, затем 14 сентября - до 20% и 19 сентября - до 50%.

С 3 октября НКЦ увеличил штрафную ставку за неисполнение обязательств по свопам в долларах США до 150%.

Этот параметр используется для урегулирования случаев неисполнения обязательств участниками клиринга. В условиях высокой волатильности на рынке участникам становится выгоднее перенести позицию на следующий день, чем исполнить свои обязательства перед НКЦ в срок. Повышение штрафной ставки позволяет НКЦ полностью и своевременно исполнять свои обязательства перед участниками рынка по расчетам. Повышение штрафной ставки служит маркером роста волатильности.