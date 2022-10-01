Министры ОПЕК+ впервые с марта 2020 года встретятся очно 5 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся лично в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября, сообщил секретариат.

С марта 2020 года встречи проводятся в формате видеоконференций.

"Эти предстоящие встречи станут первыми личными встречами министров с марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе, датированном 1 октября.

При этом 30 сентября секретариат ОПЕК сообщал, что встреча пройдет в формате видеоконференции.