Цена нефти Brent превысила $92 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по московскому времени во вторник составляет $92,09 за баррель, что на $3,23 (3,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent превысила $92 за баррель впервые с 22 сентября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $3 (3,59%), до $86,63 за баррель.

Аналитики объясняют рост цен на нефть ожиданиями, что ОПЕК+ на октябрьском заседании может принять решение о существенном снижении квоты на добычу сырья. Источники Bloomberg называют цифру в 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября.