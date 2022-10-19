Страны ЕС в январе-июне потратили 4,9 млрд евро на закупки газа из Азербайджана

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Расходы стран Евросоюза на закупку газа из Азербайджана, поставляемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), во II квартале 2022 года составили 2,8 млрд евро, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии. В I квартале страны ЕС потратили на эти цели 2,1 млрд евро, рост закупок составил 33,3%.

В целом в первом полугодии 2022 года страны ЕС купили у Азербайджана газа на 4,9 млрд евро.

Цена на азербайджанский газ для Италии и Греции в апреле-мае 2022 года составила 98,19 евро за МВт.ч, для Болгарии - 86,32 евро за МВт.ч.

В ЕК отметили рост поставок из Азербайджана за квартал и год: примерно 28 ТВт.ч во II квартале 2022 года против 18 ТВт.ч за аналогичный период прошлого года (рост на 57% в годовом исчислении) и 24 ТВт.ч в I квартале 2022 года (рост во II квартале на 16,7% к I кварталу).

Во II квартале доля поставок газа в ЕС по TAP составила 2,9% от общего объема поставок против 2,5% в первом квартале. "TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через "Южный газовый коридор" (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС", - заявили в ЕК.

В целом во II квартале 2022 года ЕС потратил около 75 млрд евро на импорт газа.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу (Италию, Грецию и Болгарию) по TAP. В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа. В 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 млрд кубометров, к 2027 году, как ожидается, он вырастет до 20 млрд кубометров.