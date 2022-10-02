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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Совкомбанк намерен подать иск о банкротстве сети "Связной"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании "Сеть Связной" банкротом, говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном на Федресурсе.

Сообщение опубликовано сразу после истечения в России моратория на банкротство (он перестал действовать 1 октября).

"Подтверждаем, что долг ("Связного" перед Совкомбанком - прим. ИФ) - 2,5 млрд рублей и заявление подано в связи с этим долгом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

В Арбитражном суде Москвы сейчас рассматриваются иски двух банков к сети "Связной": Совкомбанк пытается взыскать с компании почти 2,5 млрд рублей, Альфа-банк - 6 млрд рублей. Оба иска поданы в связи с просрочкой по погашению сетью задолженности, отмечали ранее кредитные организации.

"Связной" - ритейлер мобильной техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ. Также "Связной" оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Связной
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