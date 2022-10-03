Потепление и ветер в Европе способствовали коррекции цен на энергоносители

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Погода на наступившей неделе в Европе будет весьма комфортной. Температура повысится, следуя многолетнему сезонному тренду - это время бабьего лета.

В понедельник на севере континента будет ветрено, что повысит эффективность работы ветряных электростанций и сократит общий дефицит на рынке. Впрочем, к концу недели ветер будет стихать.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 41,8 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в воскресенье был 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,8 млн куб. м на 3 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

После весьма холодного сентября по расписанию в Европу прошло бабье лето. Ближайшую неделю в регионе ожидается мягкая комфортная погода с переменной облачностью.

На выходных в регионе подскочила выработка электроэнергии за счет ветра (что особенно заметно на фоне общего снижения потребления в выходные). В субботу ветряки обеспечили 27,2% энергобаланса по ЕС, в воскресенье - 22,4%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В понедельник синоптики обещают весьма ветреную погоду, что также поддержит вклад ВИЭ в энергообеспечение региона. Впрочем, в другие дни недели ветер будет постепенно стихать.

Спотовая цена на газ в Европе как обычно перед выходными скорректировлась. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $11617 за тысячу кубометров. В Азии самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1663.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Он возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". Кроме того, на прошлой неделе произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работали со средней производительностью 59%, как и в августе. С 16 сентября в статистике отображаются поставки с нового приемного терминала в Нидерландах - EemsEnergy LNG.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас запасы выросли до 88,9%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (1 октября) составил 0,25 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия. Вена демонстрирует четкий тренд на достижение целевого уровня запасов по итогам газовых суток 2 октября, София и Будапешт также активизировали закачку, но опаздывают на несколько дней.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - около 53%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США немного улучшилась ситуация с закачкой газа в хранилища. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии. Также в сентябре-октябре на плановый ремонт на 17 дней остановится завод Cove Point мощностью 5,25 млн тонн в год, экспортируемые через него объемы также останутся на внутреннем рынке. Впереди ремонты и на других СПГ-заводах.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю остался таким же, как и за предыдущую - было аккумулировано 2,9 млрд куб. м.

Текущий уровень запасов составляет около 74%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 6,5% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 9%.