Австрия наполнила ПХГ газом до целевых 80%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Австрия почти без опоздания достигла целевого уровня запасов в своих хранилищах в 80% от их вместимости. Общий уровень запасов по ЕС приближается к 90%. Продолжают курс на достижение директивного уровня Венгрия и Болгария, а Латвии уже точно не достигнуть норматива.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 41,1 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в понедельник был 41,8 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,3 млн куб. м на 4 октября.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Теплая погода снижает котировки газа в Европе. Спотовая цена на газ опустилась до минимума с июня. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1298 за тысячу кубометров. В Азии самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1513.

В понедельник ветроэнергетические установки обеспечили 13,7% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 19%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за проблем с обслуживанием оборудования. В конце сентября произошла разгерметизация в четырех местах на двух нитках "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работали со средней производительностью 59%, как и в августе. С 16 сентября в статистике отображаются поставки с нового приемного терминала в Нидерландах - EemsEnergy LNG.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас запасы выросли до 89,32%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (2 октября) составил 0,35 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. Австрия по итогам газовых суток 2 октября отчиталась о превышении целевого уровня.

Отстающие - Болгария, Венгрия и Латвия. Болгарии до 80% надо качать газ еще неделю-полторы, Венгрии - три недели.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - они замерли на уровне 53%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США немного улучшилась ситуация с закачкой газа в хранилища. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии. Также в сентябре-октябре на плановый ремонт на 17 дней остановится завод Cove Point мощностью 5,25 млн тонн в год, экспортируемые через него объемы также останутся на внутреннем рынке. Впереди ремонты и на других СПГ-заводах.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю остался таким же, как и за предыдущую - было аккумулировано 2,9 млрд кубометров.

Текущий уровень запасов составляет около 74%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 6,5% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 9%.