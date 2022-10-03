Глава ФРБ Ричмонда ожидает замедления инфляции в США в ближайшие месяцы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Все признаки указывают на вероятное замедление темпов роста потребительских цен в США в ближайшие месяцы, заявил президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Баркин полагает, что инфляция немного снизится, но не ждет, что "это произойдет немедленно". Он отметил, что у экономистов есть разные теории об инфляции, но все они указывают на вероятность ее ослабления.

Федеральная резервная система в сентябре повысила ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из прогнозов Федрезерва, ставка будет увеличена еще на 150 б.п. в течение следующих шести месяцев.

Баркин сказал, что не сожалеет о быстром подъеме процентных ставок, поскольку инфляция в этом году оставалась неизменно высокой.

"Мы должны были это сделать, - отметил он. - И на данный момент риск нарастания инфляции все еще кажется мне более высоким, чем риск того, что инфляция снизится сама по себе, и мы переусердствуем (с повышением ставок - ИФ)".

Президент ФРБ Ричмонда не будет входить в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС до 2024 года.