Глава ФРБ Нью-Йорка ждет от ФРС долгой борьбы с инфляцией в США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США предстоит продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку инфляционное давление оказалось слишком устойчивым, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Политика ФРС уже начала сдерживать спрос в экономике и ослаблять инфляционное давление, однако наша работа еще не сделана, - сказал он. - Я полагаю, нам еще предстоит пройти длинный путь".

ФРС с начала 2022 года повысила ставку на 3 процентных пункта (п.п.), до 3-3,25% годовых, стремясь ослабить инфляцию. В сентябре ставка была повышена на 0,75 п.п. по итогам третьего заседания подряд.

Прогнозы руководителей американского ЦБ, опубликованные по итогам сентябрьского заседания, показали, что ставка составит 4,4% к концу 2022 года и 4,6% к концу 2023 года.

По словам Уильямса, американская экономика уже чувствует на себе последствия ужесточения политики ФРС.

"Индикаторы финансовых условий, в том числе, ставки кредитов и ипотеки, все меньше стимулируют потребительские расходы, - отметил Уильямс. - Это привело к снижению активности на рынке жилья, и мы также видим сигналы ослабления потребительских расходов и инвестиций бизнеса. Если это продолжится, ВВП США в этом году практически не изменится по сравнению с прошлым годом и вырастет сдержанными темпами в 2023 году".

Безработица в Штатах, по прогнозу Уильямса, увеличится с текущего уровня в 3,7% до 4,5% к концу 2023 года в результате замедления экономического роста.

"Нам необходимо добиться того, чтобы инфляция начала двигаться вниз, к целевому показателю ФРС в 2%, - сказал Уильямс. - Однако понятно, что скорость ужесточения политики, а также уровень, до которого мы поднимем ставку, будет зависеть от статданных и развития ситуации в экономике".