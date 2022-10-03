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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Профицит бюджетов регионов России за 9 месяцев превысил 1 трлн рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Профицит консолидированных бюджетов субъектов Федерации за 9 месяцев 2022 года превысил 1 трлн рублей, сообщил в Совфеде на слушаниях по проекту бюджета министр финансов Антон Силуанов.

"Мы снизили уровень коммерческого долга (регионов - ИФ), сегодня он составляет 7% от собственных доходов, реструктурированы бюджетные кредиты. Все это позволяет устойчиво исполнять бюджеты субъектов", - сказал он.

"Если мы возьмем исполнение бюджетов регионов за период с начала года, за 9 месяцев профицит - больше 1 трлн рублей. Такого у нас никогда не было, и это хорошо, потому что это хороший задел: и до конца года нужно исполнить существенные обязательства и на будущий год", - добавил глава Минфина.

Ранее сообщалось, что доходы консолидированных бюджетов регионов в 2021 году составили 17 546,3 млрд рублей, расходы - 16 885,6 млрд рублей, профицит - 660,7 млрд рублей.

Минфин Антон Силуанов Совет Федерации
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