Акционеры "Русснефти" одобрили выплату дивидендов на "префы" в $80 млн

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Русснефть" на годовом собрании, прошедшем 30 сентября в заочной форме, утвердили выплату дивидендов на привилегированные акции за 2021 год в размере $0,81606 на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов на "префы" будет направлено $80 млн (около 4,6 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ - ИФ). Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО за 2021 год составила 32,7 млрд рублей против убытка в 23 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ – 19,44 млрд рублей против убытка в 14,56 млрд рублей по итогам 2020 года.

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