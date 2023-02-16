"Русснефть" в 2022 году снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Русснефть" по итогам 2022 года получило чистую прибыль в 8,407 млрд рублей по РСБУ, что в 2,3 раза меньше результата предыдущего года - 19,444 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка НК выросла на 19,8%, до 274,77 млрд рублей, себестоимость продаж - на 38,2%, до 227,86 млрд рублей.

Валовая прибыль снизилась на 27,2%, до 46,91 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,7 раза, до 27,71 млрд рублей.

Прочие доходы сократились с 24,94 млрд рублей до 396,2 млн рублей; прочие расходы - с 45,06 млрд рублей до 14,6 млрд рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2022 года выросла до 58,45 млрд рублей против 54,14 млрд рублей на конец 2021 года. Кредиторская задолженность составила 102,82 млрд рублей против 109,13 млрд рублей на 31 декабря 2021 года.