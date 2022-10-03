Внешний долг Китая снизился до $2,63 трлн к концу июня

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг Китая на конец второго квартала 2022 года составлял $2,63 трлн, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

По сравнению с показателем на конец марта он уменьшился на $74,2 млрд, или примерно на 3%.

На долю средне- и долгосрочных обязательств в конце июня приходилось 46% общего объема долга против 47% тремя месяцами ранее.

Изменение курсов обмена валют является главным фактором снижения долга, заявила заместитель главы SAFE Ван Чуньин.

Она отметила сложную ситуацию в мире, понижательное давление в глобальной экономике и нестабильность мирового финансового рынка и добавила, что в краткосрочной перспективе размер внешнего долга КНР будет колебаться в узком диапазоне.

"Основные показатели внешнего долга Китая находятся в пределах международно признанных безопасных границ, а риски в целом находятся под контролем", - сказала Ван Чуньин.