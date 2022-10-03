Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Внешний долг Китая снизился до $2,63 трлн к концу июня

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг Китая на конец второго квартала 2022 года составлял $2,63 трлн, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

По сравнению с показателем на конец марта он уменьшился на $74,2 млрд, или примерно на 3%.

На долю средне- и долгосрочных обязательств в конце июня приходилось 46% общего объема долга против 47% тремя месяцами ранее.

Изменение курсов обмена валют является главным фактором снижения долга, заявила заместитель главы SAFE Ван Чуньин.

Она отметила сложную ситуацию в мире, понижательное давление в глобальной экономике и нестабильность мирового финансового рынка и добавила, что в краткосрочной перспективе размер внешнего долга КНР будет колебаться в узком диапазоне.

"Основные показатели внешнего долга Китая находятся в пределах международно признанных безопасных границ, а риски в целом находятся под контролем", - сказала Ван Чуньин.

Китай SAFE Ван Чуньин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Добыча "Газпрома" за 9 месяцев сократилась на 17%

"Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков"

"Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков"

Суд признал банкротом разработчика компьютеров "Т-Платформы"

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

ЦБ РФ разработал доппроцедуры установки курсов валют

ЦБ РФ разработал доппроцедуры установки курсов валют
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Банки обязали подтверждать телефон и электронную почту клиентов для защиты от мошенников

Клиенты банков в России могут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Клиенты банков в России могут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });