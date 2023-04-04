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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Внешний долг Китая в 2022 году сократился на 10,7% - до $2,45 трлн

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Внешний долг Китая на конец 2022 года составлял $2,45 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). Об этом сообщает "Синьхуа".

За прошедший год он снизился на $293,8 млрд, или на 10,7%.

По сравнению с показателем на конец сентября объем задолженности уменьшился на $28,7 млрд, или на 1,2%.

На долю средне- и долгосрочных обязательств в конце декабря приходилось 45% общего объема долга, что соответствует показателю тремя месяцами ранее.

Как заявила заместитель главы управления Ван Чунъин, в конце декабря непогашенный внешний долг в национальной валюте составлял 45% от общего объема и вырос на 1 процентный пункт по сравнению с сентябрем.

Она прогнозирует сохранение объема задолженности в ближайшее время.

"Экономика Китая носит устойчивый характер, обладает большим потенциалом и полна жизненных сил, - сказала представитель SAFE. - Китай сможет сохранить стабильность своего внешнего долга".

Китай SAFE
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