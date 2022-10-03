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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

CFO Evraz Николай Иванов покинул совет директоров и компанию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - CFO Evraz Николай Иванов ушел из совета директоров и покинул компанию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Evraz.

Иванов покинул совет директоров 30 сентября, говорится в сообщении компании. Таким образом, в совете остались два директора - независимый Андрей Лобода (практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Лобода, Филимонов и партнеры") и глава компании Алексей Иванов.

Новым вице-президентом Evraz по финансам назначена Дарья Ким, которая была заместителем вице-президента по финансам с сентября 2021 года, пояснили в компании.

Ким присоединилась к компании в 2015 году в должности директора казначейства и корпоративных финансов. До этого занимала различные руководящие позиции в финансовой сфере в "Северстали", "Мечеле", ПГК.

Николай Иванов был назначен вице-президентом Evraz по финансам в ноябре 2016 года. До этого он с 2013 года работал в компании "Вымпелком", более 10 лет проработал "ТНК-BP", занимая в ней различные должности, в том числе первого заместителя исполнительного вице-президента компании по разведке и добыче.

Evraz Николай Иванов Андрей Лобода Алексей Иванов Дарья Ким
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