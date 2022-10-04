Николай Иванов из Evraz стал CFO НЛМК

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вице-президентом группы НЛМК по финансам (CFO) назначен Николай Иванов, который до 30 сентября был CFO Evraz, сообщила пресс-служба НЛМК.

Прежний вице-президент НЛМК по финансам Шамиль Курмашов стал советником CEO компании.

Президент и предправления НЛМК Григорий Федоришин через пресс-службу назвал приоритетными задачами Иванова адаптацию финансовой инфраструктуры к изменению рынков продаж, создание новой диверсифицированной структуры внешнего финансирования, а также дальнейшее повышение качества и уровня автоматизации данных и финансового планирования.

Иванов 30 сентября вышел из совета директоров Evraz и покинул компанию. Должность вице-президента Evraz по финансам он занимал с ноября 2016 года. До этого он с 2013 года работал в компании "Вымпелком", более 10 лет проработал "ТНК-BP", занимая в ней различные должности, в том числе первого заместителя исполнительного вице-президента компании по разведке и добыче.