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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Николай Иванов из Evraz стал CFO НЛМК

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вице-президентом группы НЛМК по финансам (CFO) назначен Николай Иванов, который до 30 сентября был CFO Evraz, сообщила пресс-служба НЛМК.

Прежний вице-президент НЛМК по финансам Шамиль Курмашов стал советником CEO компании.

Президент и предправления НЛМК Григорий Федоришин через пресс-службу назвал приоритетными задачами Иванова адаптацию финансовой инфраструктуры к изменению рынков продаж, создание новой диверсифицированной структуры внешнего финансирования, а также дальнейшее повышение качества и уровня автоматизации данных и финансового планирования.

Иванов 30 сентября вышел из совета директоров Evraz и покинул компанию. Должность вице-президента Evraz по финансам он занимал с ноября 2016 года. До этого он с 2013 года работал в компании "Вымпелком", более 10 лет проработал "ТНК-BP", занимая в ней различные должности, в том числе первого заместителя исполнительного вице-президента компании по разведке и добыче.

Николай Иванов НЛМК Evraz Григорий Федоришин Шамиль Курмашов
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