Вице-президент РСПП Черепов возглавил совет директоров "ФосАгро"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов избран председателем совета директоров "ФосАгро", сообщила компания.

В конце сентября возглавлявший совет Андрей Шаронов известил "ФосАгро" о решении сложить свои полномочия. На прошлой неделе Шаронов, вице-президент Сбербанка и глава Альянса по вопросам устойчивого развития (ESG-Альянса), попал под санкции Великобритании.

Семья Гурьевых через трасты и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" владеет супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.