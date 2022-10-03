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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Вице-президент РСПП Черепов возглавил совет директоров "ФосАгро"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов избран председателем совета директоров "ФосАгро", сообщила компания.

В конце сентября возглавлявший совет Андрей Шаронов известил "ФосАгро" о решении сложить свои полномочия. На прошлой неделе Шаронов, вице-президент Сбербанка и глава Альянса по вопросам устойчивого развития (ESG-Альянса), попал под санкции Великобритании.

Семья Гурьевых через трасты и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" владеет супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.

ФосАгро Андрей Шаонов Виктор Черепов РСПП
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