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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в 780 рублей на акцию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов из расчета 780 рублей на акцию, сообщила компания. Выплата включает финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года.

Общая сумма выплат составит 101 млрд рублей.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов установлено 3 октября.

На годовом собрании в конце июня акционеры "ФосАгро" не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год (рекомендация составляла 390 рублей на акцию). Аналитики телеграм-канала "Твердые цифры" связывали такое решение с незавершенной редомициляцией траста Гурьевых из Швейцарии в Калининград.

Семья Гурьевых через трасты и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" владеет жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.

ФосАгро Гурьевы Швейцария Калининград Татьяна Литвиненко
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