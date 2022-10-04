СПБ биржа 5 октября начнет торги акциями PetroChina, Sinopec, Chalco и China Life

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 5 октября начнет торги еще четырьмя акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, их общее количество увеличивается до 16, сообщается на сайте биржи.

В среду начнутся торги обыкновенными акциями класса ''H'' нефтяных компаний PetroChina и Sinopec, страховщика China Life Insurance и Aluminum Corp. of China.

Инвесторы начали совершать через "СПБ биржу" операции с 12 гонконгскими акциями в середине июля. По данным биржи, стоимостной объем сделок в режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами в августе утроился по сравнению с июлем, когда участники торгов "СПБ биржи" начали предоставлять своим клиентам-инвесторам доступ к биржевым торгам ценными бумагами с листингом в Гонконге, он достиг 0,47 млрд гонконгских долларов.

В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года – до 200, в течение 2023 года – до 1000.