"СПБ биржа" 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской бирже

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, сообщает сайт биржи.

Таким образом, их общее количество увеличится до 58 с 16.

"СПБ биржа" предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая. В их число входят ценные бумаги компаний Baidu, Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Bilibili, Geely Automobile Holdings, Li Auto, NIO, XPeng, AIA Group.

Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08:00 мск в среду, составляет 6,35 трлн гонконгских долларов HKD (около $809,6 млрд). Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в HKD, конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров.

Всего инвесторам на "СПБ бирже" станут доступны сделки с 1846 ценными бумагами международных компаний.

Руководитель аналитического центра "СПБ биржи" Павел Пахомов, слова которого приведены в пресс-релизе, сказал: "Старт торгов акциями почти 60 ведущих корпораций из Гонконга и материкового Китая дает широкие возможности для новых стратегий и диверсификации. Российскому инвестору будет из чего выбрать в экономике большой Азии - это компании из различных секторов, от финансов, девелопмента и автомобилестроения до микроэлектроники, IT и ecommerce".

Инвесторы начали совершать через "СПБ биржу" операции с 12 гонконгскими акциями в середине июля. По данным биржи, стоимостной объем сделок в режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами в сентябре сократился на 15,9% по сравнению с показателем августа и составил 0,39 млрд гонконгских долларов.

Участниками торгов и их клиентами в режиме основных торгов в сентябре было заключено 72,46 тысячи сделок с гонконгскими бумагами (снижение на 19,9% по сравнению с августом). Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов составило 15,25 тысячи (снижение на 20,8% к показателю августа).

В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг: к концу 2022 года - до 200, в течение 2023 года - до 1000.