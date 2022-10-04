HSBC рассматривает возможность продажи канадского бизнеса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC проводит стратегический пересмотр своего бизнеса и рассматривает возможность продажи подразделения в Канаде, пишет South China Morning Post.

Банк может продать все подразделение или долю в нем, сообщает издание.

"HSBC регулярно проводит проверку своего бизнеса на всех рынках. В настоящий момент мы рассматриваем стратегические варианты в отношении нашей дочерней компании в Канаде. Процесс находится на ранних стадиях, никаких решений пока не принято", - говорится в заявлении банка в ответ на публикации в СМИ.

HSBC Bank Canada является седьмым по величине банком Канады. На конец 2021 года объем депозитов клиентов на счетах банка составлял $58,1 млрд, его доналоговая прибыль в минувшем году составила $768 млн. HSBC вышел на канадский рынок в 1981 году, с тех пор расширил бизнес за счет слияний и поглощений.

Акции HSBC дорожают на 3,9% в ходе торгов в Лондоне во вторник. С начала года капитализация банка выросла на 6,8%, до 93,3 млрд фунтов ($106 млрд).