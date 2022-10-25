Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Чистая прибыль банка HSBC рухнула на 46% в III квартале

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 46%.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,9 млрд по сравнению с $3,54 млрд, полученными за аналогичный период 2021 года. Тем не менее результат оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных самим банком, на уровне $1,15 млрд.

Выручка HSBC уменьшилась на 3,2%, до $11,6 млрд по сравнению с $12,8 млрд за аналогичный период годом ранее. Эксперты ожидали показатель в размере $12,16 млрд.

Банк связывает снижение основных показателей со списаниями из-за отделения банковского подразделения во Франции и потерями из-за разниц в курсах валют.

Между тем чистый процентный доход HSBC увеличился на 30%, до $8,58 млрд благодаря повышению процентных ставок в мире. Аналитики оценивали этот индикатор в $8,19 млрд.

Банк увеличил резервы на возможные потери по кредитам на $1,08 млрд. В тот же период предыдущего года HSBC сократил эти резервы на $659 млн. Увеличение резервов отражает "рост экономической неопределенности, высокую инфляцию, повышение процентных ставок и текущие события в секторе коммерческой недвижимости материкового Китая", говорится в сообщении банка.

В то же время HSBC улучшил прогноз для чистой процентной прибыли на текущий год до $32 млрд с $31 млрд ранее. В следующем же году банк ожидает показатель в размере $36 млрд, а не $37 млрд, озвученных ранее. Прогноз был ухудшен во многом из-за негативного эффекта обесценивания фунта стерлингов по отношению к доллару США.

HSBC не объявил о выплате квартальных дивидендов. Ранее банк заявлял, что намерен возобновить ежеквартальные выплаты в следующем году.

С начала текущего года рыночная капитализация HSBC выросла на 6%, в то время как британский индекс FTSE 100 потерял за этот период 5%.

HSBC Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов считает разбалансировку бюджета опаснее для экономики, чем санкции

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Турция обсуждает с "Газпромом" скидку и отсрочку в расчетах за газ

Турция обсуждает с "Газпромом" скидку и отсрочку в расчетах за газ

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Brent торгуется у $93,25 за баррель

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

Рубль подрос к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на Forex

Рубль подрос к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на Forex

"Русал" разместит облигации на 6 млрд юаней

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });