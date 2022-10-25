Чистая прибыль банка HSBC рухнула на 46% в III квартале

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 46%.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,9 млрд по сравнению с $3,54 млрд, полученными за аналогичный период 2021 года. Тем не менее результат оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных самим банком, на уровне $1,15 млрд.

Выручка HSBC уменьшилась на 3,2%, до $11,6 млрд по сравнению с $12,8 млрд за аналогичный период годом ранее. Эксперты ожидали показатель в размере $12,16 млрд.

Банк связывает снижение основных показателей со списаниями из-за отделения банковского подразделения во Франции и потерями из-за разниц в курсах валют.

Между тем чистый процентный доход HSBC увеличился на 30%, до $8,58 млрд благодаря повышению процентных ставок в мире. Аналитики оценивали этот индикатор в $8,19 млрд.

Банк увеличил резервы на возможные потери по кредитам на $1,08 млрд. В тот же период предыдущего года HSBC сократил эти резервы на $659 млн. Увеличение резервов отражает "рост экономической неопределенности, высокую инфляцию, повышение процентных ставок и текущие события в секторе коммерческой недвижимости материкового Китая", говорится в сообщении банка.

В то же время HSBC улучшил прогноз для чистой процентной прибыли на текущий год до $32 млрд с $31 млрд ранее. В следующем же году банк ожидает показатель в размере $36 млрд, а не $37 млрд, озвученных ранее. Прогноз был ухудшен во многом из-за негативного эффекта обесценивания фунта стерлингов по отношению к доллару США.

HSBC не объявил о выплате квартальных дивидендов. Ранее банк заявлял, что намерен возобновить ежеквартальные выплаты в следующем году.

С начала текущего года рыночная капитализация HSBC выросла на 6%, в то время как британский индекс FTSE 100 потерял за этот период 5%.