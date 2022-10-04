Апелляция согласилась с назначением финуправляющего экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 июня назначил Евгения Веснина новым финансовым управляющим экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева.

Как следует из картотеки суда, суд оставил без удовлетворения жалобу экс-банкира.

Веснин является членом Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 30 ноября 2021 года отменил судебные акты о назначении Сергея Дружинина финансовым управляющим Ананьева и отправил вопрос на новое рассмотрение.

Кассационный суд тогда удовлетворил жалобы Промсвязьбанка, ООО "Зерновая компания "Настюша", а также ряда других кредиторов, в том числе компаний и физлиц, на определение Арбитражного суда Москвы, который 18 февраля 2021 года утвердил Дружинина финуправляющим бизнесмена, а также на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 28 июня того же года подтвердил назначение.

В оспариваемом документе поясняется, что суд первой инстанции в соответствии с законом о банкротстве случайным выбором определил Ассоциацию ВАУ "Достояние", которая предложила кандидатуру Дружинина. Не согласившись с этим, кредиторы подали жалобы.

Верховный суд (ВС) РФ 14 марта 2022 года отказал Ананьеву в пересмотре дела о повторном рассмотрении вопроса о назначении его финансового управляющего.

В определении ВС РФ, размещенном на сайте, отмечается, что окружной суд установил, что нижестоящие суды выбрали кандидатуру финансового управляющего вопреки решению собрания кредиторов и ... закону "О несостоятельности (банкротстве)", поэтому признал необходимость нового рассмотрения вопроса о кандидатуре управляющего в соответствии с компетенцией, имеющейся в силу статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Как сообщалось, в июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Заявление компании Rushford Сorporate Ltd о признании Ананьева банкротом Арбитражный суд Москвы принял к производству 15 ноября 2019 года. В связи с тем, что на момент подачи уже рассматривалось дело о банкротстве бизнесмена по заявлению "Настюши", заявление Rushford было принято в качестве вступления в дело о банкротстве и подлежало рассмотрению после принятия решения по требованию "Настюши".

Заявителями и кредиторами по заявлению являются также Софья Симановская, ООО "Левит", "ПСБ Лизинг", Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО "ЦААУ", Кирилл Яновский.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы приостановил производство по проверке обоснованности требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов экс-главы ПСБ Дмитрия Ананьева 278,4 млрд рублей убытков. Дело было приостановлено до вступления в силу решения по иску ПСБ о взыскании с экс-руководства банка, в том числе с Ананьева, 282,2 млрд рублей. Позднее сумма требований по этому иску была сокращена до 243,2 млрд рублей.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция на это решение назначена на 24 октября.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года. Компания входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".