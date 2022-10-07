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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Промсвязьбанк решил инициировать банкротство OR Group

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций группы), сообщается в материалах на "Федресурсе".

Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО "Арифметика", специализирующегося на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров ООО "Дизайн Студия", а также актива группы – обувной фабрики S-Tep (ООО "Фабрика "С-Теп").

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 13 июля удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляцию на решение суда. Заявление принято к производству, заседание назначено на 11 октября.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

Позже группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций об их пролонгации, при этом отметив, что ранее обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита с основным держателем облигаций – Промсвязьбанком, однако "компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям".

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" – ООО "Регион Финанс" – направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков – о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальная стоимость облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.

Промсвязьбанк OR Group
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