В Минэкономразвития сменился директор департамента макроанализа и прогнозирования

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России назначен Лев Денисов, следует из информации на сайте министерства.

Предыдущим директором департамента с июля 2019 года была Екатерина Власова, а Денисов занимал должность заместителя директора в этом департаменте.

В пресс-службе Минэкономразвития "Интерфаксу" подтвердили кадровые перестановки в министерстве.

Главной задачей департамента является разработка прогноза социально-экономического развития РФ (который ложится в основу при подготовке федерального бюджета РФ), а также комплексный анализ текущих тенденций в российской и мировой экономиках.

Департамент курирует замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.