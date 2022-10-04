Индексы США растут более чем на 2,5% на фоне падения доходности госбумаг

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы демонстрируют активный подъем в начале торгов во вторник на фоне падения доходности госбумаг.

Днем ранее рынок акций США вырос. Таким образом, новый квартал пока продолжается в позитивном духе после того, как в конце сентября S&P 500 упал до минимума за 22 месяца.

Среди инвесторов укрепляются надежды на то, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике (ДКП) в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

По словам аналитика Deutsche Bank Джима Рида, ралли в начале недели было вызвано множеством факторов, в том числе "перепроданностью" акций и ослаблением рыночной напряженности в Европе, "но главным из них стали растущие ожидания, что центробанки вскоре могут развернуться к более "голубиным" позициям, особенно после потрясений на рынке в последние пару недель".

Ряд экспертов надеются на то, что пик цикла ужесточения ДКП не за горами. Подтверждением этого стала слабая статистика в понедельник, полагают аналитики Barclays. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) показал, что рост расходов замедлился сильнее, чем ожидали инвесторы, и это "придало позитивный импульс рынку", отметила старший аналитик Swissquote Ипек Эзкардешкая.

Резервный банк Австралии во вторник неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов - до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п.

Стоимость акций Poshmark в начале торгов во вторник взлетела на 13,2% - до $17,63. Южнокорейский интернет-гигант Naver Corp. договорился о покупке этой американской онлайн-площадки для торговли секонд-хэндом по цене $17,9 за бумагу.

Акции Rivian Automotive дорожают на 6,2%. Компания сообщила о производстве 7,368 тыс. электромобилей на заводе в Иллинойсе и поставке 6,584 тыс. машин. Аналитики в среднем прогнозировали поставки на уровне 7 тыс. Также Rivian сообщила, что по итогам всего текущего года планирует выпустить 25 тыс. Этот прогноз воодушевил инвесторов.

General Motors увеличил продажи в США в третьем квартале на 24%, до 555,58 тыс. автомобилей, благодаря высокому спросу и стабильному производству. Стоимость компании подскочила на 6,8%.

Между тем продажи Ford Motor в июле-сентябре упали на 8,9% относительно того же периода прошлого года и составили 142,644 тыс. машин. Реализация грузовиков снизилась, в то время как продажи электромобилей выросли почти втрое. Тем не менее, котировки акций автопроизводителя повышаются на 6,5%.

Котировки акций Apple Inc. повышаются на 2,3%, Microsoft Corp. - на 3,6%, Tesla - на 3,9%, Intel Corp. - на 1,7%.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:04 по московскому времени увеличилось на 2,5% - до 30236,95 пункта. Растут котировки акций всех 30 компаний, входящих в расчет индикатора. При этом лидерами подъема выступают бумаги Salesforce Inc., подорожавшие на 5,4%, Boeing Co. - на 4,6%, Caterpillar - на 4,3%.

Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 2,8% и достиг 3780,57 пункта.

Индекс Nasdaq Composite с открытия рынка прибавил 3,2% и составлял 11159,76 пункта.