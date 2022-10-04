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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Законопроект о покупке физлицами слитков драгметаллов без НДС у заводов принят в I чтении

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает физическим лицам покупать слитки драгметаллов без НДС не только у банков, но и напрямую у Гознака и аффинажных предприятий, т.е. заводов, которые перерабатывают добытое золото в стандартные и мерные слитки.

Законопроект (№191484-8) депутат Владислав Резник внес в парламент в сентябре. В ходе выступления в Госдуме во вторник он отметил, что речь идет об 11 аффинажных заводах из перечня, утвержденного ранее правительством.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, принятие закона будет способствовать развитию розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов (слитков аффинированного золота, серебра, платины, палладия).

Также Резник ранее внес законопроект (№191488-8), который передает на уровень правительства регулирование вопросов определения порядка покупки и продажи аффинажными заводами слитков с учетом ограничений их оборота, а также предлагает наделить правительство полномочиями по определению единых требований к слиткам для унификации розничного рынка инвестиционных драгметаллов. Замечание к документу, который еще не прошел первое чтение, профильный комитет принимает до 15 октября.

"Предполагаемое увеличение количества участников рынка инвестиционных драгоценных металлов и его стандартизация приведут к росту ликвидности слитков драгоценных металлов, снижению спредов цен покупки и продажи для физических лиц", - сказал в ходе выступления Резник.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

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