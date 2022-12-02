В РФ предложили ограничить наценку на инвестзолото для населения 3% и создать механизм обратного выкупа

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает ограничить наценку, которую применяют банки при продаже инвестиционных драгметаллов населению, тремя процентами к рыночной цене, а также создать механизм обратного выкупа.

"Золото является инструментом для сбережения, инвестирования и замены токсичных валют. Мы начали развивать этот инструмент, снимали барьеры, чтобы закупать золота больше: отмена НДС, освобождение граждан от НДФЛ по золоту дали рост спроса. Это те меры, которые предложило правительство. А банки что делают? Они продают слитки по цене более чем на 30% выше мировых цен и обратно их не выкупают. Сами покупатели не могут выгодно продать слитки, только через ломбарды. Получается цепочка непоследовательных действий: мы одной рукой стимулируем спрос, другой рукой его гасим. При такой ситуации ни о каких инвестициях населения в золото не может быть и речи", - заявил глава комитета, сенатор Андрей Кутепов на ежегодном совещании спикера верхней палаты Валентины Матвиенко со статс-секретарями министерств и ведомств в Совете Федерации.

"Мы со своей стороны предлагаем рекомендовать министерству финансов и Центральному банку проработать вопрос ограничения при продаже инвестиционных драгоценных металлов физическим лицам кредитным организациям на уровне 3% предельных значений отклонений цены от уровня мировых цен на дату совершения сделки, а также вопрос создания механизма обратного выкупа слитков золота кредитными организациями у физических лиц", - отметил Кутепов.

"Конечно, золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее, и понятно, что это все надо менять на золото, которое мы же, собственно, сами и производим, - согласился замминистра финансов Алексей Моисеев. - Поэтому мы видим, что происходит с банками. Есть целый ряд технических проблем, мы с этим работаем. Некоторые банки значительно снизили уже вот эти спреды, о которых Андрей Викторович говорил. Но, тем не менее, чтобы это был не стихийный процесс, а более организованный, в настоящий момент в Государственной думе рассматривается законопроект, в первом чтении он уже принят и готовится ко второму чтению, который наделяет правительство полномочиями по установлению порядка покупки и продажи золота у населения коммерческими банками. Соответственно, в этом порядке мы все эти вопросы и отразим".

Реализация золота населению существенно выросла в 2022 году после отмены НДС. Однако этого недостаточно для абсорбирования всего объема производства. Участники отрасли неоднократно обращались с просьбой гарантировать выкуп всего добытого в стране металла государством, в том числе вернуться к активным закупкам со стороны ЦБ РФ. Представители ЦБ РФ в свою очередь заявляли, что считают сейчас накопление золота в международных резервах нецелесообразным.

"Вопрос достаточно сложный, - отметил, отвечая на запрос Матвиенко, зампред Банка России Алексей Гузнов. - Все-таки вы прекрасно знаете, что цель приобретения золота Банком России - это цель обеспечения ценовой стабильности, то, что находится в нашей компетенции, она не связана с какими-то другими не менее важными целями, эти цели могут преследоваться за счет приобретения золота, например, в ФНБ. В структуре ЗВР в настоящее время накоплены достаточные объемы золота, как в абсолютном выражении, - пятое место среди стран, так и по отношению к ВВП - второе место среди крупнейших экономик - держателей золотых резервов".

Банк России, добавил Гузнов, продолжает покупать слитки у кредитных организаций, причем не ниже рынка и не с большим дисконтом, а "на нижней границе мировой цены рынка".

Что действительно требует обсуждения и развития, по мнению Гузнова, это механизмы, которые позволят формироваться рынку золота, в том числе обратный выкуп. Он напомнил, что даже возможность продажи драгметаллов в слитках за иностранную валюту была введена как временная мера, и ее действие заканчивается 31 декабря. "Сейчас идет законопроект по продлению этой нормы, здесь требуется поддержка со стороны законодателей", - заключил Гузнов.