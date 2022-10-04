Рубль закрыл торги снижением к доллару и евро в ожидании развития санкционной темы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль ослабел к бивалютной корзине в ожидании развития санкционной темы.

Курс доллара составил 58,95 руб. в 19:00, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,4 руб., подорожав на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,3 рубля - до 57,8 рубля. Курс китайского юаня опустился к закрытию дня на 6,9 копейки - до 8,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника ослаблением к доллару и евро на ожиданиях развития санкционной темы, в результате чего могут быть прекращены биржевые торги "недружественными" валютами.

ЦБ РФ для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, отмечает регулятор.

Альтернативная процедура формирования курсов понадобилась в связи с санкционными угрозами. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), которые лишат "Мосбиржу" возможности торговать долларом, еще в минувшую пятницу, однако пока этот сценарий не реализовался.

Согласно сообщениям ЦБ РФ, официальные курсы доллара США, евро и юаня в случае отсутствия данных торгов этими валютами на "Московской бирже" будут устанавливаться на основе информации из отчетности кредитных организаций о сделках с этими валютами, заключенными в течение текущего дня до 15:30. В случае отсутствия информации от этих двух источников курсы будут устанавливаться на основе данных, полученных Банком России в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. Если курсы невозможно будет рассчитать, то они будут установлены на уровне значений предыдущего дня.

Курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения данных о курсе доллара к рублю и курсе доллара к иностранным валютам, размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков.

Заметная разница в динамике пар обусловлена существенным укреплением евро на рынке Forex. Публикуемые в США в последние дни данные хуже прогнозов, это дает рынкам сигналы того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность.

Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, отмечает Market Watch. В этой связи участники рынка фиксируют прибыль по доллару, в предыдущие дни обновившему максимумы в паре с евро с декабря 2002 года.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 октября на 1,2249 рубля, до 58,7913 руб., и увеличил курс евро на 1,778 рубля, до 56,1725 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 99,54 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,8547 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 93,09 копейки и составил 58,8577 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 979,086 млн, из которых $970,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 008,754 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,7587 рубля, до 56,1855 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,7582 рубля, до 56,0496 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 082,414 млн, из которых EUR238,18 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR844,234 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 4 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 718 млрд рублей) в среднем по ставке 7,33% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 сентября, банки разместили 1 трлн 663,9 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 8,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 13 б.п. - до 8,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 12 б.п. - до 8,13% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 5 б.п. - до 8,2% и 8,24% годовых соответственно.