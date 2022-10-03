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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

ЦБ РФ разработал доппроцедуры установки курсов валют

ЦБ РФ разработал доппроцедуры установки курсов валют
Фото: Sergei Mikhailichenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора.

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Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, отмечает регулятор.

Соответствующие изменения Банк России планирует внести в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют.

Альтернативная процедура формирования курсов понадобилась в связи с тем, что биржевые торги "недружественными" валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра (входит в группу "Московской биржи"), которые лишат "Мосбиржу" возможности торговать долларом, еще в минувшую пятницу, однако пока этот сценарий не реализовался.

ЦБ РФ
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