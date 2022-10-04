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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

МВФ утвердил финансирование 93 странам на $258 млрд с начала пандемии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд утвердил новое финансирование 93 странам на $258 млрд с начала пандемии COVID-19, сообщается в годовом отчете МВФ.

В нем указывается на серьезное возрастание экономических рисков, обострение геополитической и социальной напряженности в условиях роста бедности и неравенства.

"Во многих странах резко повысилась инфляция, вызванная сочетанием таких факторов, как значительный рост цен на энергоносители, продовольствие и сырьевые товары, дефицит рабочей силы и перебои с поставками. Уровень государственного и частного долга достиг новых максимумов", - говорится в документе.

Более ограниченные бюджетные возможности государств потребуют принятия все более сложных компромиссных решений в области экономической политики для противодействия усиливающейся инфляции, повышенным макрофинансовым рискам и замедлению роста экономики, полагают в МВФ. Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, имеющим крупную задолженность в иностранной валюте и значительные потребности во внешнем финансировании, также будет необходимо подготовиться к возможной нестабильности на финансовых рынках по мере ужесточения денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой.

"Мировая экономика проходит самое серьезное испытание со времен Второй мировой войны, - заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, слова которой приводятся в отчете. - В прошлом году продолжающаяся пандемия по-прежнему приводила к огромным потерям в области здравоохранения и социально-экономической сфере, оказывая влияние на жизни людей и средства к существованию во всем мире".

На фоне начала восстановления экономики мир столкнулся со вторым беспрецедентным потрясением - специальной военной операцией России на Украине.

"Резко возрос риск разделения мира на геополитические и экономические блоки, которые могут обратить вспять десятилетия повышения уровня жизни, - отметила глава фонда. - При этом мы не можем поставить на паузу климатический кризис, пока пытаемся урегулировать другие кризисы".

Последствия ситуации на Украине распространяются далеко за границы этой страны. Глубина нарушений в функционировании рынков сырьевых товаров и цепей поставок приведет к сильному негативному влиянию на макроэкономическую и финансовую стабильность и рост экономики, дополнительно усложняя и без того непростые условия для экономической политики в странах, еще не полностью восстановившихся после пандемии COVID-19, полагают эксперты фонда.

"Инфляция, которая уже повышалась во многих странах вследствие дисбаланса спроса и предложения и мер поддержки во время пандемии, вероятно, останется более высокой в течение более продолжительного времени. Произошло также значительное ужесточение финансовых условий, что создает давление на широкий круг стран с формирующимся рынком и круг развивающихся стран вследствие повышения стоимости заимствования и риска оттока капитала", - отмечается в сообщении.

Чрезвычайная поддержка во время пандемии стабилизировала финансовые рынки и постепенно привела к смягчению ситуации в области ликвидности и кредитования во всем мире, что способствовало восстановлению экономики. Однако произошло увеличение дефицитов, а долг накапливался намного быстрее, чем в ходе предыдущих спадов, включая мировой финансовый кризис, полагают в фонде.

В 2020 году совокупный объем заимствований подскочил на 28 процентных пунктов и достиг 256% ВВП. Примерно половина этого увеличения приходится на долю госзаймов, а остальная часть - на нефинансовые корпорации и домохозяйства.

В настоящее время госдолг составляет почти 40% общемирового объема долговых обязательств, что является самым высоким показатель почти за 60 лет.

МВФ
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