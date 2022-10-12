МВФ призвал государства ограничить бюджетные расходы для сдерживания инфляции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государствам следует продолжать сокращение бюджетных дефицитов, несмотря на желание поддержать домохозяйства в условиях роста цен на энергоносители и еду, говорится в докладе Fiscal Monitor Международного валютного фонда.

Совокупный глобальный госдолг, по прогнозу МВФ, составит в 2022 году 91% ВВП, что на 7,5 процентного пункта (п.п.) выше доковидного уровня.

Долговая нагрузка многих развитых и развивающихся государств снизилась с пиковых значений 2020 года на фоне сокращения бюджетных дефицитов вслед за сворачиванием экстренных стимулов, а также благодаря восстановлению экономического роста, однако стоимость обслуживания долга будет повышаться вслед за подъемом ставок мировыми центробанками, пытающимися сдержать инфляцию, говорится в докладе.

При этом резкий рост цен на продукты питания и энергоносители усилил давление на государственные бюджеты, отмечают в МВФ.

"Правительства принимают новые меры, включая ценовые субсидии, снижение налогов и денежные выплаты, чтобы помочь домохозяйствам. В большинстве государств объявленные меры обойдутся более чем в 0,5% ВВП. Развивающиеся страны с низким доходом несут наибольшие расходы", - говорится в докладе фонда.

В МВФ считают, что правительствам следует ограничивать расходы бюджета, принимая целевые меры, чтобы помочь лишь наиболее уязвимым слоям населения, продолжая при этом сокращать бюджетные дефициты. В противном случае они рискуют усилить инфляцию, которую пытаются сдержать центральные банки.

"Очень важно определять приоритетные программы бюджетных расходов, - отмечается в докладе. - Фискальная политика должна защищать наиболее уязвимые группы людей, при этом следует избегать создания чрезмерной нагрузки на монетарную политику в ее борьбе против инфляции".

По прогнозу МВФ, опубликованному накануне, мировой ВВП вырастет на 3,2% в 2022 году и на 2,7% в 2023 году.