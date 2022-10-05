Экономисты посчитали, что убытки Европы от энергокризиса могут превысить 1 трлн евро

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Общая сумма государственных затрат стран Европы на смягчение энергокризиса, вероятно, превысит 1 трлн евро или же ЕС столкнется со сравнимым по масштабу падением ВВП и риском затяжной депрессии, говорится в исследовании "Яков и партнеры" "Европейский энергетический баланс в новой реальности".

Ожидается, что в 2023 году правительства европейских стран продолжат политику ручного управления экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП от 6,5% до 11,5% (на 0,9-1,7 трлн евро) за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли.

"Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом и в целом приведет к депрессии", - заявили авторы доклада.

Основной негативный эффект авторы исследования связывают с тем, что ряд наиболее энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей в целом может оказаться неконкурентоспособен. В зависимости от сценария развития событий предприятия этих отраслей будут вынуждены сократить производство на величину от 10% до 60% от уровней 2021 года. По итогам 2022г сокращение ВВП из-за повышения цен на энергоносители и их физической нехватки может составить более 1%.

Остановка предприятий, в свою очередь, повлечет сокращение рабочих мест. В сфере производства продуктов питания сокращения могут коснуться 1,4 млн человек, в целлюлозно-бумажном производстве - 800 тыс., в металлургии и производстве неметаллической минеральной продукции - по 600 тыс. соответственно.

Чтобы хотя бы частично смягчить этот сценарий, правительства стран ЕС объявили о программах на сумму свыше 300 млрд евро. Однако, отмечается в исследовании, прогнозные показатели на период 2022-2023 годов существенно выше.

"Уже сегодня мы видим двузначные показатели инфляции в Европе, закрытие части производств и повышение стоимости обслуживания долга. Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1-1,6 трлн евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики. При этом проведение интервенций разгонит дефицит бюджета до 2 трлн евро в ежегодном выражении, а уровень долговой нагрузки госсектора ЕС - до 100% ВВП", - резюмирует партнер "Яков и партнеры" и соавтор отчета Елена Кузнецова.

В первой части своего исследования "Яков и партнеры" отметили, что для обеспечения потребности в голубом топливе до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7-12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. В перспективе 2023 г. отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40-60 млрд куб. м газа даже при сохранении текущих темпов экономии газа на весь 2023 год 60 млрд куб. м газа сопоставимо с годовым потреблением газа Францией и Польшей вместе взятыми или с совокупным годовым потреблением газа по таким отраслям, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия и все машиностроение.