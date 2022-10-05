Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Экономисты посчитали, что убытки Европы от энергокризиса могут превысить 1 трлн евро

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Общая сумма государственных затрат стран Европы на смягчение энергокризиса, вероятно, превысит 1 трлн евро или же ЕС столкнется со сравнимым по масштабу падением ВВП и риском затяжной депрессии, говорится в исследовании "Яков и партнеры" "Европейский энергетический баланс в новой реальности".

Ожидается, что в 2023 году правительства европейских стран продолжат политику ручного управления экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП от 6,5% до 11,5% (на 0,9-1,7 трлн евро) за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли.

"Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом и в целом приведет к депрессии", - заявили авторы доклада.

Основной негативный эффект авторы исследования связывают с тем, что ряд наиболее энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей в целом может оказаться неконкурентоспособен. В зависимости от сценария развития событий предприятия этих отраслей будут вынуждены сократить производство на величину от 10% до 60% от уровней 2021 года. По итогам 2022г сокращение ВВП из-за повышения цен на энергоносители и их физической нехватки может составить более 1%.

Остановка предприятий, в свою очередь, повлечет сокращение рабочих мест. В сфере производства продуктов питания сокращения могут коснуться 1,4 млн человек, в целлюлозно-бумажном производстве - 800 тыс., в металлургии и производстве неметаллической минеральной продукции - по 600 тыс. соответственно.

Чтобы хотя бы частично смягчить этот сценарий, правительства стран ЕС объявили о программах на сумму свыше 300 млрд евро. Однако, отмечается в исследовании, прогнозные показатели на период 2022-2023 годов существенно выше.

"Уже сегодня мы видим двузначные показатели инфляции в Европе, закрытие части производств и повышение стоимости обслуживания долга. Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1-1,6 трлн евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики. При этом проведение интервенций разгонит дефицит бюджета до 2 трлн евро в ежегодном выражении, а уровень долговой нагрузки госсектора ЕС - до 100% ВВП", - резюмирует партнер "Яков и партнеры" и соавтор отчета Елена Кузнецова.

В первой части своего исследования "Яков и партнеры" отметили, что для обеспечения потребности в голубом топливе до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7-12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. В перспективе 2023 г. отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40-60 млрд куб. м газа даже при сохранении текущих темпов экономии газа на весь 2023 год 60 млрд куб. м газа сопоставимо с годовым потреблением газа Францией и Польшей вместе взятыми или с совокупным годовым потреблением газа по таким отраслям, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия и все машиностроение.

ЕС Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Маск предложил закрыть сделку по покупке Twitter на прежних условиях

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году с 8,9% до 4,5%

Доходы CEO крупнейших компаний США превысили зарплату рядового сотрудника в 399 раз

"Молдовагаз" обещает приложить все усилия для выполнения обязательств перед "Газпромом"

Глава Shell счел, что введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать

Глава Shell счел, что введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать

"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент

"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент

Минимальная розничная цена на игристое вино может вырасти до 239 рублей

Минимальная розничная цена на игристое вино может вырасти до 239 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });