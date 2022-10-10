Власти Франции потратят 100 млрд евро на борьбу с инфляцией

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил в Национальном собрании - нижней палате французского парламента, что общая сумма, выделенная правительством для противостояния высокой инфляции, составит в 2021-2023 годах 100 млрд евро.

"В октябре 2021 года мы приняли одно из самых важных решений предыдущего пятилетнего мандата, установив тарифный щит на цены на электричество и газ. Результат: у нас самый низкий уровень инфляции в зоне евро", - приводит в понедельник слова Ле Мэра телеканал BFMTV.

Он заявил, что "правительство потратит 100 млрд евро, чтобы защитить французов от скачка цен в 2021-2023 годах".

Министр заверил, что оказанная таким образом помощь не будет финансироваться за счет увеличения налогов.

BFMTV отмечает, что рост цен во Франции в сентябре слегка отступил - до 6,2%, тогда как средний для еврозоны уровень достиг 10%.

Канал также сообщает, что "тарифный щит" будет отчасти сохранен в 2023 году и в целом обойдется бюджету, по оценке главы Минфина, в 46 млрд евро.