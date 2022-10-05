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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Поставщики Apple наращивают производство поближе к компании в США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Поставщики Apple Inc наращивают производственные мощности как в непосредственной близости от компании, штаб-квартира которой расположена в Купертино (штат Калифорния), так и в США в целом.

В 2021 финансовом году, который завершился в сентябре прошлого года, из более чем 180 поставщиков Apple предприятия в США имели 48 по сравнению с 25 годом ранее, следует из опубликованного компанией списка. При этом число находящихся в Калифорнии поставщиков увеличилось с менее чем 10 до более 30.

В том числе расширили производство в США такие чипмейкеры, как Qualcomm Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, а также Foxconn Technology Group и Sony Group, выпускающие другие компоненты для телефонов.

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Это указывает на то, что пандемия COVID-19 и геополитика начинают менять мировые цепочки поставок, пишет The Wall Street Journal.

В списке Apple не говорится, сколько сделок заключено с каждым из поставщиков, и не описывается, чем они занимаются. Также документ содержит явные ошибки, такие как описание Шанхая как части Японии. Поэтому фактические расположения поставщиков в ряде случаев могут отличаться от того, что указано в списке, отмечается в статье.

Тем не менее отчет Apple ясно говорит о том, что компания по-прежнему сильно зависит от поставщиков из стран Восточной Азии и особенно Китая. Около 150 поставщиков работают в КНР, и список полон названий китайских, южнокорейских и японских компаний, которые поставляют такие компоненты, как чипы, экраны и детали для камер.

Предприятия поставщиков Apple, расположенные в США, хотя и составляют меньшинство, но играют более важную роль. Их представители говорят, что производства в Калифорнии, как правило, не являются крупными заводами, как в КНР. Обычно они представляют собой производственные линии меньшего масштаба, тестовые линии для новых продуктов или операции, связанные с обслуживанием.

Передвижения между Калифорнией и Китаем были затруднены с начала 2020 года из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19. Во время пандемии Apple в других странах больше полагалась на местных инженеров и внедрила такие технологии, как прямая трансляция, чтобы сотрудники штаб-квартиры могла удаленно следить за тем, что происходит на заводе. Тем не менее, представители поставщиков говорят о том, что в некоторых случаях было полезно находиться рядом со штаб-квартирой Apple, особенно когда проводились испытания материалов и деталей для новых продуктов.

В рамках пересмотра своих цепочек поставок Apple заявила некоторым своим партнерам-производителям, что хочет, чтобы они увеличивали выпуск за пределами Китая, при этом пристальное внимание компании привлекают Вьетнам и Индия. На прошлой неделе американская компания объявила о начале производства iPhone 14 в Индии, всего через три недели после того, как новый телефон был представлен публике. Это был первый случай, когда Apple начала производство нового телефона за пределами Китая так быстро после его анонсирования.

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