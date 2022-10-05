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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Тайвань пообещал помочь США не допустить поступления новейших технологий военным КНР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти Тайваня заверили, что намерены вместе с США и другими союзниками не позволить новейшим технологиям, в том числе в сфере полупроводников, оказаться в распоряжении китайскийх военных, сообщает Bloomberg.

В администрации острова заявили, что Тайвань - крупнейший производитель полупроводников в мире - примет меры с целью остановить приобретение Народно-освободительной армией Китая (НОАК) его технологий. Хотя тайваньская экономика не способна разорвать связи с Китаем, своим крупнейшим торговым партнером, но администрация обещает ввести жесткие экспортные ограничения, чтобы лишить китайских военных доступа к технологиям.

На острове продолжается расследование в отношении фирмы Alchip Technologies Inc., которую обвиняют в поставках современных чипов, предназначенных для суперкомпьютеров, китайской компании Phytium Information Technology Co., которую некоторые аналитики связывают с НОАК.

4 октября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Вашингтон планирует объявить на этой неделе о новых мерах, ограничивающих доступ КНР к технологиям США по производству микросхем и полупроводников.

В Вашингтоне растет беспокойство из-за его зависимости от производства микросхем на Тайване, в то время как между Пекином и островом растет напряженность. На прошлой неделе глава Минторга США Джина Раймондо заявляла, что США хотят устранить эту зависимость в течение последующего десятилетия.

Тайвань США Китай НОАК
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