Mizuho Financial обсуждает покупку 20% онлайн-брокера Rakuten Securities

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Mizuho Financial Group Inc., один из крупнейших японских банков, ведет переговоры о покупке 20%-ной доли в подразделении по операциям с ценными бумагами Rakuten Group Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Mizuho может заплатить порядка 80 млрд иен ($555 млн) за долю в Rakuten Securities Inc.

Представитель Mizuho сказал Bloomberg, что банк обсуждает с Rakuten варианты сотрудничества, однако никаких решений пока не принято.

По данным газеты Nikkei, стороны согласуют условия сделки по продаже доли в онлайн-брокере до конца текущей недели, и Mizuho планирует закрыть ее в ноябре.

В июне 2022 года другой крупный японский фининститут - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. купил 10%-ную долю в крупнейшем в стране онлайн-брокере SBI Holdings Inc.

Конкуренция среди японских банков за онлайн-сервисы усиливается, поскольку они стремятся привлечь молодых клиентов за счет предоставления им онлайн-услуг, в том числе в сфере операций с ценными бумагами, отмечает Nikkei.

Rakuten Securities, специализирующаяся на онлайн-торговле ценными бумагами, была создана в 1999 году. По данным на конец июня, число ее клиентов превышало 8 млн и было больше, чем у любой другой компании в отрасли.