"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЕС не будет включать в очередной пакет санкций российскую алмазодобывающую "АЛРОСА", сообщает EUobserver со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

В первоначальном проекте объектов санкций "АЛРОСА" фигурировала, но в принятом в среду перечне, который включает 29 физических и 7 юридических лиц, компания не вошла.

ЕС аргументировала санкции тем, что "АЛРОСА" финансировала строительство российской военно-морской подводной лодки, а также вкладывала миллиарды евро в год в военный бюджет, пишет EUobserver.

Министерство иностранных дел Бельгии не комментировало EUobserver решение по поводу "АЛРОСА". По данным издания, оно было принято после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что ограничение поставок алмазов из России будет стоить тысяч рабочих мест в этом городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

На санкциях настаивали страны Балтии, Ирландия и Польша, которые сначала предлагали полный запрет поставок алмазов из РФ, затем запрет непромышленных алмазов, затем санкции в адрес "АЛРОСА".

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Несмотря на то, что американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ.

Между тем, к августу компания восстановила объемы продаж практически к досанкционному уровню, реализуя алмазы примерно на $250 млн в месяц, что на $50-100 млн ниже прежнего ежемесячного показателя, отмечает агентство Bloomberg.

Наряду с Индией, Бельгия является ключевым потребителем российских алмазов.

Ранее в среду председательство Чехии в ЕС сообщило, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза согласовал новые санкции против РФ.