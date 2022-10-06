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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

В рамках этого пакета создана юридическая база для "потолка" цен на нефть РФ

ЕС утвердил новый пакет санкций против России
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз в четверг утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ.

"Совет сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В документе отмечается, что ЕС, в частности, вводит юридическую базу для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов третьим странам.

Новые санкции также включают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.

Кроме того, новый пакет санкций включает запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе "технических изделий, используемых в авиационном секторе". Информация об этом размещена на сайте Еврокомиссии.

О каких именно изделиях идет речь, не уточняется. В целом, вводимые экспортные ограничения направлены "на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности", говорится в заявлении Еврокомиссии.

Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета также ввел дополнительные ограничения на импорт российской продукции оценочным объемом около 7 млрд евро.

Как следует из заявления Еврокомиссии, будет запрещен ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен переходный период), машин и оборудования, транспортных средств.

Также запрет коснется пластмасс, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых товаров химпрома и ювелирных изделий не из золота.

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