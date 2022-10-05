Brent подешевела до $91,5 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по московскому времени подешевели на $0,33 (0,36%) - до $91,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на $0,46 (0,53%) - до $86,06 за баррель.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.

"Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

ОАЭ, вероятно, поддержат снижение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия администрации США по предотвращению такого шага, пишет газета FT со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил журналистам в Вене, что ОПЕК+ "остается технической организацией, и очень важно, чтобы решение оставалось техническим, а не политическим".

Кроме того, внимание трейдеров в среду будет направлено на данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 по московскому времени. Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.

Вице-премьер РФ Александр Новак уже прибыл в Вену на первое с марта 2020 года очное заседание министров стран ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.