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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Нефть слабо дешевеет перед заседанием ОПЕК+

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются в среду после существенного подъема по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждет заседания ОПЕК+.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составляет $91,6 за баррель, что на $0,2 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,94 (3,3%), до $91,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,22%), до $86,33 за баррель. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,89 (3,5%), до $86,52 за баррель.

"Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Сокращение квоты на 1-1,5 млн баррелей будет "наиболее простым решением" для альянса, поскольку в данный момент он примерно настолько и отстает от намеченного уровня добычи, говорит эксперт.

В центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 по московскому времени.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.

ОПЕК+ Brent WTI
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