Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Аналитики Goldman ждут роста ВВП США на 1,6% в 2022 году и на 0,9% в 2023 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs прогнозируют замедление темпов роста ВВП США в 2023 году до 0,9% после подъема на 1,6% по итогам 2022 года. По их оценке, уровень безработицы вырастет до 4% с 3,6%, сообщает MarketWatch.

Макроэкономический фон заставит домохозяйства США продать акции на сумму $100 млрд в 2023 году, полагают эксперты. "Исторически замедление роста экономики и повышение безработицы совпадали с продажей акций домохозяйствами", - говорится в их обзоре.

Домохозяйства в последние годы являются крупнейшей группой покупателей на рынке акций США, приобретя бумаги примерно на $63 трлн с 2020 года, по данным Goldman. Однако спрос с их стороны несколько снизился во втором квартале этого года.

Между тем компании могут стать самым значительным источником спроса на американские акции в следующем году на фоне объявленных программ buyback, если экономика достигнет "мягкой посадки" (замедление экономики настолько, чтобы ослабить инфляцию, но не вызвать рецессии). Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл после сентябрьского заседания признал, что шансы на это будут уменьшаться при сохранении агрессивной денежно-кредитной политики.

Аналитики Goldman прогнозируют, что фондовый индекс S&P 500 достигнет 4000 пунктов к концу 2023 года в случае "мягкой посадки". Но если инвесторы будут закладывать в котировки рецессию, S&P 500 может упасть до 3150 пунктов, а затем подняться до 3750 пунктов к концу следующего года.

На закрытие торгов во вторник значение индекса составляло 3790,93 пункта. С начала текущего года S&P 500 упал на 20,5%.

США Goldman Sachs ФРС Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

"Газпром" объявил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Спотовая цена газа в Европе упала до половины стоимости ближайшего фьючерса

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Экономисты посчитали, что убытки Европы от энергокризиса могут превысить 1 трлн евро

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });