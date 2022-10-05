Аналитики Goldman ждут роста ВВП США на 1,6% в 2022 году и на 0,9% в 2023 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs прогнозируют замедление темпов роста ВВП США в 2023 году до 0,9% после подъема на 1,6% по итогам 2022 года. По их оценке, уровень безработицы вырастет до 4% с 3,6%, сообщает MarketWatch.

Макроэкономический фон заставит домохозяйства США продать акции на сумму $100 млрд в 2023 году, полагают эксперты. "Исторически замедление роста экономики и повышение безработицы совпадали с продажей акций домохозяйствами", - говорится в их обзоре.

Домохозяйства в последние годы являются крупнейшей группой покупателей на рынке акций США, приобретя бумаги примерно на $63 трлн с 2020 года, по данным Goldman. Однако спрос с их стороны несколько снизился во втором квартале этого года.

Между тем компании могут стать самым значительным источником спроса на американские акции в следующем году на фоне объявленных программ buyback, если экономика достигнет "мягкой посадки" (замедление экономики настолько, чтобы ослабить инфляцию, но не вызвать рецессии). Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл после сентябрьского заседания признал, что шансы на это будут уменьшаться при сохранении агрессивной денежно-кредитной политики.

Аналитики Goldman прогнозируют, что фондовый индекс S&P 500 достигнет 4000 пунктов к концу 2023 года в случае "мягкой посадки". Но если инвесторы будут закладывать в котировки рецессию, S&P 500 может упасть до 3150 пунктов, а затем подняться до 3750 пунктов к концу следующего года.

На закрытие торгов во вторник значение индекса составляло 3790,93 пункта. С начала текущего года S&P 500 упал на 20,5%.