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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:15

S&P ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год до рецессии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экономика Соединенных Штатов в 2023 году сократится на 0,5% на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, полагают аналитики S&P Global Market Intelligence. Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП США на 0,9%, отмечает Financial Times.

"После пессимистичного августовского отчета о потребительских ценах и сентябрьского заседания Федрезерва доходность американских гособлигаций подскочила, спред с доходностью корпоративных бондов и ставками по ипотечным кредитам вырос, фондовые рынки упали, а доллар укрепился еще сильнее, - отметил старший экономист по США в S&P Джоэл Праккен. - Мы полагаем, что недавнее ужесточение финансовых условий повергнет экономику США в полноценную рецессию, а не просто в рецессию в плане темпов роста ВВП".

Техническое определение рецессии предусматривает сокращение экономики на протяжении двух кварталов подряд. Наступление рецессии в США фиксирует Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER): для NBER рецессией является существенное сокращение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся несколько месяцев.

По оценкам S&P, слабое восстановление американской экономики начнется только в третьем квартале 2023 года.

США S&P Джоэл Праккен ФРС NBER
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